Comparte

Rafael Nadal (159°) no vive un gran presente debido a las reiteradas lesiones y reveló que no jugará el US Open. El tenista dio a conocer en cuál torneo retomará la actividad en la Laver Cup.

A través de sus redes sociales, Nadal publicó que “he decidido no competir en el US Open de este año, un lugar donde tengo recuerdos increíbles. Extrañaré esas sesiones nocturnas eléctricas y especiales en NYC, en la Ashe, pero no creo que sea capaz de dar mi 100% esta vez”.

“Gracias a todos mis fans de EE.UU en particular, los extrañaré a todos y los veré en otro momento. ¡La mejor de las suertes a todos por el siempre increíble US Open!“, agregó.

Además, el tenista de 38 años reveló dónde será su retorno a las canchas: “Mi próximo evento será la Laver Cup en Berlín”. El español también dio a entender que no participará junto a su país en la Copa Davis en la fase de grupos, puesto que, se jugará del 10 al 15 de septiembre.