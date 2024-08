Marco Reus tiene nuevo destino. El atacante alemán que puso fin la temporada pasada a su extensa trayectoria en Borussia Dortmund, jugará en la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos.

El delantero que dejó Signal Iduna Park luego de caer en la final de la Champions League ante Real Madrid, se encuentra libre desde entonces. Y si bien se rumoreó que tendría todo acordado con Los Angeles Galaxy desde entonces, hasta el momento no ha habido novedades.

Sin embargo, eso podría cambiar en las próximas horas. De acuerdo a lo informado por el periodista experto en fichajes, Fabrizio Romano, Reus tiene todo acordado con el elenco estadounidense.

El comunicador detalló que el jugador de 35 años viajará en los próximos días a Estados Unidos para someterse a los exámenes médicos y firmar contrato. El vínculo de Reus y Galaxy será hasta diciembre de 2025 con la opción de prorrogarlo por una temporada más.

🚨🇺🇸 EXCL: Marco Reus to LA Galaxy, here we go! Deal finally done after initial agreement revealed in July.

Contract until December 2025 plus option to extend, as expected.

Reus, planning for travel to US in the next days for medical tests and contract signing.

Done, sealed 🇩🇪 pic.twitter.com/pLHuR7zrPx

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 7, 2024