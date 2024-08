Comparte

Tiago Nunes ingresó antes a la conferencia para dar a conocer sus molestias por el revuelo causado en el duelo ante Ñublense. El DT de Universidad Católica también mostró su desconento por la programación de los partidos.

Polémica con Ñublense

El brasileño comenzó la conferencia de prensa sin preguntas de los periodistas, realizando varios descargos. “Primero de todo el ruido que se generó después del partido contra el Ñublense y la forma como fue tratado nuestro resultado. Principalmente del criterio dotado por los árbitros para cobrar un penal a nuestro favor y no cobrar un penal a favor del equipo del Ñublense. Me parece y, como sigo el fútbol chileno hace cuatro meses, yo no había visto un ruido tan grande en otras situaciones que sucedieron durante todo el torneo“, inició.

Además, el entrenador brasileño explicó que “vi la gente responsable por el VAR salir a declarar de forma pública y manifestar que los árbitros se equivocaron y no cobrar un penal a favor de Ñublense y yo realmente me gustaría saber si esto es un criterio que se adopta siempre. Hay situaciones que suceden con el VAR en todos los partidos, sea de expulsiones, de goles, de penales cobrados y no cobrados, y yo no me acuerdo de haber visto en otros momentos se salir a hablar de una forma tan contundente al respeto de esta situación. Me pareció bastante raro”.

En otro tema, Nunes se refirió al tema de suspensiones por supuesto retraso al volver de entretiempo. “Me pareció bastante raro… Ser suspendido de la forma como fue me pareció bastante coincidencia para una semana que arrancó con ruido de la forma como fue, ser suspendido de esta forma y ahora incluso he solicitado al club que revise todos los reportes de todos los árbitros para ver cuántos más entrenadores van a ser suspendidos por ese mismo criterio”, argumentó.

Nunes y la programación

El brasileño aseguró que “me preocupa bastante con el andamiento del torneo, es el tema de que nos programaron partidos y quizás el momento más importante de la competencia donde se van a jugar tres partidos en una semana, en un intervalo de una semana, entre los días 25, 28 y 31 de agosto, nos programaron tres partidos con un criterio diferente de otros equipos que están peleando arriba de la tabla“.

A lo que añadió que “todos saben cómo es difícil la logística y el partido que se acerca después la mitad de semana el día 28 contra Cobresal en altura. Nos programaron ese partido para el día miércoles seis de la tarde, más allá de ser un partido en altura seis de la tarde con poco tiempo de recuperación, nos imposibilita de regresar en un vuelo charter del mismo criterio que otros equipos que fueron a jugar ahí pudieron utilizar un vuelo charter jugando por la tarde y regresando también el mismo día”.

“Entonces en una semana donde se determina bastantes cosas dentro del torneo y comparando la programación de los partidos de los rivales que están metidos arriba de la tabla hay una diferencia de criterio, una diferencia de trato y creo que hay una falta de respeto con esta institución” expresó.

El técnico aseveró que “sé bien cómo funciona el fútbol y acá no podemos tratar este torneo como si fuera un torneo de dos equipos. Tenemos que tratar el fútbol como un torneo legítimo, ordenado y que gane realmente el equipo que haga por merecer dentro de la cancha y no por detalles que para mí son importantes y que cambien el rumbo de un torneo tan importante como este”.