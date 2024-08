El luchador cubano Mijaín López se refirió a su histórico triunfo en París 2024, donde derrotó al chileno Yasmani Acosta en la final, y se convirtió en el deportista olímpico con más medallas de oro consecutivas en una misma competencia a nivel individual.

“Yo venía seguro de mí mismo desde que salí de Cuba”, comenzó diciendo el laureado deportista en conversación con EFE.

“Nunca pensé en mi derrota, siempre pensé en mi victoria”, aseguró. “Siempre me ha gustado obtener mi resultado, ser ganador”, insistió López.

Sobre su retiro de la actividad, en tanto, confesó que “entregar las zapatillas, darle un adiós al deporte que uno ama, es muy triste para cualquier atleta”.

“Creo que era el momento, que era la hora de decirle adiós al deporte (…) y hacer ese retiro oficialmente delante de tanta gente que te admira y te quiere, creo que era la hora más bonita en que podía hacerlo”, cerró.

Mijain Lopez makes history! He is the first athlete to be a 5x Olympic gold medalist in the same event, and is also the oldest medalist in Olympic wrestling history at 41 years old. His journey is over, leaving his shoes on the mat and retiring. What a moment. #wrestling pic.twitter.com/6H1kLbb0us

— Danielle Hobeika (@DanielleHobeika) August 6, 2024