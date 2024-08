Comparte

El Superclásico 196 del fútbol chileno, disputado este sábado en el Estadio Nacional, tuvo como protagonista al técnico de Colo-Colo, Jorge Almirón, quien se mostró muy activo en la zona técnica durante el empate sin goles ante Universidad de Chile. El DT argentino no solo vivió intensamente el partido, con reclamos constantes al árbitro que casi le costaron la expulsión, sino que también dejó claras sus sensaciones tras el encuentro.

La crítica de Jorge Almirón a la U

Almirón se declaró conforme con el desempeño de sus jugadores, pero no dudó en criticar al rival, señalando que esperaba más del equipo azul. “Llenaron la cancha, pero no nos sacaron ventaja. Esperaba mucho más del rival“, afirmó el entrenador, en conversación con TNT Sports una vez finalizado el partido.

El técnico del Cacique consideró que su equipo fue superior en varios aspectos del juego, aunque lamentó la falta de precisión en las oportunidades generadas. “Tuvimos las situaciones en el primer tiempo, tuvimos los espacios. Si teníamos más precisión podríamos haber hecho un gol. En el segundo, estuvo la de Lucas Cepeda“, comentó Almirón, subrayando que a pesar de los esfuerzos, no lograron concretar.

A lo largo del partido, Colo-Colo mostró solidez defensiva y, según Almirón, la U no representó una gran amenaza en ataque. “El rival no nos pateó al arco. Fue una sola jugada, Morales tiró el centro al final y no mucho más“, añadió el DT, quien además destacó la importancia de las decisiones en el campo: “Lucas ha hecho muchos goles importantes y ahí la vio para patear. Si lo hacía nos abrazábamos todos. Son cosas del fútbol”.

Con la mente en Copa Libertadores

Pensando en lo que viene, Almirón también se refirió al desafío que enfrentan en la Copa Libertadores y en el torneo local, mostrando confianza en su equipo. “Seguimos en la pelea, tenemos un partido menos y si le ganamos a Huachipato nos pondríamos con 36 puntos“, explicó el técnico, indicando que el enfoque está en seguir sumando en todas las competiciones.

Finalmente, Almirón explicó su estrategia durante el partido y cómo las circunstancias afectaron su planteamiento táctico. “Ellos juegan muy claro con la línea de 5. Yo podría haber jugado con línea de 5, pero se nos lesionó Alan. Después, aunque Hormazábal se tiraba casi de lateral derecho, quedaban muy largos los dos delanteros para marcar”, detalló.

En resumen, el Superclásico 196 dejó un sabor agridulce en Jorge Almirón, quien se mostró satisfecho con el rendimiento de sus dirigidos, pero decepcionado con lo que esperaba de Universidad de Chile. El técnico ya está pensando en los próximos desafíos, confiando en que su equipo seguirá en la lucha por los títulos.