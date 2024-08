Comparte

En conversación con TNT Sports, el volante azul se refirió al reestreno del ‘Príncipe’ con la camiseta de Universidad de Chile, en el marco del opaco empate sin goles en el Superclásico ante Colo Colo.

La vuelta de Charles Aránguiz a Universidad de Chile trajo una gran felicidad a la hinchada azul, pero también a Marcelo Díaz, quien compartió grandes momentos junto al oriundo de Puente Alto, tanto en la U como en la selección chilena.

En ese contexto, el ‘Chelo’, en entrevista al borde de la cancha con la transmisión oficial una vez finalizado el encuentro, señaló que “espero que la gente lo haya disfrutado. Es hermoso volver a tocar la pelota con Charles, a la gente la trae muy buenos recuerdos, acá en la U y en la selección también. Feliz de tenerlo de vuelta”.

Sobre el desarrollo del partido, el capitán azul dio su opinión: “Pudimos haber marcado en alguna ocasión, pero no fue así. Nos quedamos con un empate que me deja con sabor amargo, pero considerando el trámite del partido me deja conforme por lo que realizamos”.

Lo próximo para la U será el duelo ante O’Higgins en Rancagua el próximo sábado 17 de agosto desde las 17:30 horas.