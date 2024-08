Los chilenos Alejandro Tabilo (21° del ránking ATP) y Nicolás Jarry (24° ATP) conocieron durante la tarde de este sábado a sus rivales para la primera ronda del Masters 1000 de Cincinnati, a disputarse desde este lunes 12 de agosto en la ciudad estadounidense.

Los tenistas nacionales deberán enfrentar a los italianos Luciano Darderi (32° ATP) y Lorenzo Musetti (18° ATP) respectivamente. Darderi, italiano nacido en Villa Gesell, Argentina, está teniendo su año de despegue en el circuito, siendo su mejor ránking el que ostenta actualmente. Por otra parte, Musetti pasa por su mejor momento, tras haber llegado a semifinales de Wimbledon en el mes de julio y, posteriormente, lograr la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de París.

‘Jano’ registra tres partidos ante Darderi: dos a nivel Challenger y uno a nivel ATP, con un registro de 2-1 a favor del nacional. La última vez que se enfrentaron fue en los cuartos de final del ATP de Santiago del presente año, con triunfo para el chileno por 6-0 y 7-5, mientras que el ‘Príncipe’ también posee historial favorable ante su rival, derrotándolo en el ATP 500 de Río de Janeiro 2023 por 6-4 y 6-1.

Se espera que la programación de ambos partidos se conozca durante este día domingo 11 de agosto.

