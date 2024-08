Comparte

El futuro de Claudio Bravo continúa siendo una incógnita. Tras su salida de Real Betis, el portero chileno se encuentra sin club y aún no decide si extenderá su carrera. Sin embargo, el guardameta aclaró que se encuentra tranquilo a la espera de tomar una “buena decisión”.

En conversación con el programa Anatomía del Fútbol del Instituto Nacional del Fútbol (INAF), Bravo señaló que “espero tomar buenas decisiones de ahora en adelante, ya sea seguir compitiendo, parar, hacer cosas ligadas o fuera del fútbol. Creo que lo que más pido es tener tiempo para estar tranquilo, disfrutar y lo que requiere para hacer las cosas bien”.

“Para el profesional de élite la cabeza es un grado fundamental. Es lo que te marca los límites y las barreras que te pone esa condición de élite en el fútbol, como jugador o entrenador. Estás sometido a una exigencia constante, los fines de semana con la competencia o dirigiendo clubes donde te encuentras con jugadores de gran jerarquía, que llevan un éxito durante años y no es fácil”, agregó.

Al ser consultado si tiene pensado desempeñarse como entrenador próximamente, Bravo aclaró que “con el correr del tiempo y la carrera que ha tenido uno, va absorbiendo cosas y visualizando lo que viene adelante. He estado en clubes y compitiendo con grandes futbolistas. Lo mismo con los técnicos, he tenido la fortuna de tener muy buenos entrenadores que te van aconsejando, que no lo dejes pasar, que tienes que hacerlo porque tienes condiciones. Eso te despierta el apetito de serlo”.

Por último, contó cómo le gustaría ser recordado por los hinchas. “Como una persona normal, no un extraterrestre como es a veces. Tampoco pido ser recordado de una forma u otra, pero es lindo cuando te reconoce la normalidad”, cerró.