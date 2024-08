Comparte

Francisca Crovetto y Yasmani Acosta, medallistas olímpicos del Team Chile en París 2024, fueron recibidos por el Presidente de la República, Gabriel Boric, en el Palacio de La Moneda para ser homenajeados.

La campeona del tiro de skeet y el subcampeón en la lucha grecorromana compartieron por casi media hora junto a la máxima autoridad del país. Luego de la reunión, los deportistas salieron a uno de los balcones de La Moneda a saludar a los fanáticos, quienes se acercaron a recibir a los medallistas.

Tras saludar desde las alturas, los atletas bajaron acompañados del Presidente, para conversar con los presentes. “Estoy demasiado agradecida, mucho cariño. La verdad es que puro agradecimiento. Estoy muy sorprendida, muy agradecida y muy contenta”, dijo Crovetto.

Por su parte, Acosta señaló que “desde que llegué el 2015 a Chile ha sido todo felicidad. Me sentía en deuda, quería regalarle una medalla al país. En Tokio no se dio, pero lo seguí intentando hasta París que logré la medalla que no es solo mía, es de todos ustedes”.