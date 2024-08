Comparte

El Presidente de Francia, Emmanuel Macron, destacó la realización de los Juegos Olímpicos de París 2024, los cuales culminaron este domingo.

“Nosotros, que vivimos desde hace más de dos semanas en un país donde teníamos la sensación de que el aire es más ligero, no queremos que la vida retome su cauce”, comenzó diciendo el Mandatario.

“Después de estos Juegos hay nostalgia (…) Es lo que hemos vivido durante dos semanas en un país donde hemos visto que algo había cambiado. Esta es la verdadera cara de Francia. Durante años nos dijeron que no era posible, que la ceremonia no era realizable, que la seguridad no se podía garantizar, que el Sena no sería apto al baño, que Francia no podría tener tantas medallas. Gracias porque lo han hecho, han hecho un trabajo increíble”, agregó.

Por último, Macron se refirió a las medidas de seguridad del evento. “Hay cosas que el espectador no ha visto y es el trabajo que ha hecho posible que no haya una amenaza, que se haya podido producir esta unión popular en las calles. Gracias a los servicios de Seguridad y de Interior”, cerró.