Matthijs de Ligt se convirtió en el nuevo defensor central de Manchester United de cara a la siguiente temporada. El neerlandés llega a Inglaterra tras su paso por Bayern Múnich, donde no se logró consolidar.

El zaguero vuelve a ser dirigido por Erik Ten Hag, quien lo tuvo en el Ajax en el recordado equipo que llegó a semifinales de Champions League. El defensa pasó por Juventus y el cuadro Bávaro, tras su salida de Países Bajos.

De Ligt llega junto a Noussair Mazraoui, dentro de la misma negociación. La transacción por el defensor fue de 45 millones de euros más 5 en bonus.

En su llegada a Manchester United, el neerlandés firmó por cinco temporadas hasta 2029 con la opción de renovar por una más.

En su paso por Bayern Múnich, De Ligt disputó 73 partidos oficiales, en los que marcó cinco goles.

Welkom, Matthijs! 🤝

We are delighted to announce the signing of @MdeLigt_04 from Bayern Munich ✍️ #MUFC

— Manchester United (@ManUtd) August 13, 2024