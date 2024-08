Comparte

Esta noche Colo-Colo enfrentará a Junior de Barranquilla por el partido de ida de los octavos de final de Copa Libertadores. Para Pato Yáñez, Javier Correa debería ser el titular, en desmedro de Guillermo Paiva. Aunque el campeón de América con el Cacique en 1991 valoró el trabajo del paraguayo en el funcionamiento del equipo.

En Puntapié Inicial, Yáñez señaló que él habría puesto a Javier Correa por “60 minutos en el Clásico para no tirarlo a la basura, como lo tiró Almirón. Con 60 minutos creo que hubiera llegado de mejor manera, al menos para sostener de entrada. Pero lo pongo de titular si o si”.

Sobre Paiva, Pato Yáñez aseguró que “lamentablemente no tiene gol. Ha jugado partidos mucho mejor que Bolados en el funcionamiento del equipo, lo que pasa es que no tiene gol y para la casa, cosa que no se hizo con Damián Pizarro. Él jugaba y jugaba, y no la metía, pero ‘vamos, porque es joven y de la cantera'”.

“A Paiva se le mide porque es extranjero y no la mete adentro. Chao. Fuera, se acabó. Pero en el funcionamiento, Paiva tiene buenos movimientos, lo que pasa es que lo pones en un ascensor y no la mete adentro“, concluyó.

Según el periodista de Deportes en Agricultura Cristián Alvarado, el Cacique formaría con Brayan Cortés en portería; Mauricio Isla, Emiliano Amor, Maximiliano Falcón, Erick Wiemberg en defensa; Esteban Pavez, Vicente Pizarro y Arturo Vidal; Marcos Bolados, Javier Correa y Carlos Palacios, en delantera.