Este miércoles Alexis Sánchez fue presentado como nuevo jugador de Udinese. En su primera conferencia de prensa, el Maravilla contó qué lo motivó a volver al alenco italiano.

“Udinese luchó mucho por tenerme y por eso no tuve dudas en volver”, dijo en conferencia de prensa.

“Regresé porque soy hincha de Udinese. Tuve otras ofertas tanto en Sudamérica como en Italia, pero elegí aquí para sentirme como en casa y ser feliz”, agregó.

El Maravilla también se refirió a cuándo podría redebutar con Udinese. “Aunque no me siento al cien por ciento, estoy listo para dar mi contribución al equipo. Obviamente la decisión final será del entrenador”, indicó.

Por último, reveló sus objetivos en la escuadra de la Serie A. “¿Por qué no soñar en grande? El presidente tiene el mismo deseo de volver a la cima. Cuando llegué a Inter, el club llevaba 11 años sin ganar, pero logramos hacer grandes cosas juntos. Me gusta luchar en la vida”, cerró.

🎙️Sanchez: “L’Udinese ha lottato molto per avermi e quindi non ho avuto dubbi nel tornare”

🎙️#Sanchez: “Udinese fought really hard to get me so I had no doubts about coming back”

⚪️⚫️ #ForzaUdinese #AlèUdin #Udinese pic.twitter.com/AlDr34dULt

— Udinese Calcio (@Udinese_1896) August 14, 2024