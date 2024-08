Comparte

Francisca Crovetto estuvo presente en una nueva edición de Rompecabezas junto a Pedro Carcuro. La ganadora de la medalla de oro en tiro skeet en los Juegos Olímpicos de París 2024, conversó en Agricultura sobre la previa y su períplo en la competición.

La previa de debut

Durante el programa, la medallista indicó que “la previa siempre trae como una mezcla de emociones. Por un lado, la alegría de estar en unos Juegos Olímpicos representando a Chile, mis cuartos juegos. La alegría de la ceremonia inaugural a la cual pude asistir. Pero también la ansiedad, la espera, la previa, todo eso hace de repente sean los días eternos. A mí me tocó competir la segunda semana del calendario olímpico”.

“Por otro lado, la ilusión de que uno sabe que las cosas pueden ir bien porque te sientes preparada, porque tuve una buena temporada también. Había ganado el Preolímpico, había estado la final en Baku, había terminado cuarta, habíamos ganado el mixto con Héctor. Venía de una buena temporada. Había tirado el récord Panamericano a principios de este año, 123, 125 en el Panamericano específico”, añadió.

En relación a lo que fue llegar a París, Crovetto aseveró que “llegué a los juegos y miraba las graderías y uno ve los aros olímpicos, las casetas y ve las graderías que son gigantes y ahí uno siente por qué es tan importante esta competencia. Porque si uno la ve en el papel, por lo menos en tiro, en un mundial, van 80 deportistas de 70, 75 países y en los Juegos Olímpicos van solo, comillas, 30, 29“.

“Uno tiene que clasificar, ganarse el Cupo Olímpico. Entonces uno mira el papel y dice, bueno, esto es más fácil que ganar un mundial o es más fácil que meterse en una final de una Copa del Mundo y ya lo he hecho tantas veces”, complementó.

Además, la deportista agregó que “traté de llegar no con la ansiedad de que uno perforza, como se dice en italiano, obligatoriamente tienes que ganar la competencia, sino que de ir construyéndola y de saber que cualquiera puede ganar“.

Los días de competición del tiro skeet

Crovetto se sinceró y expresó que en algún momento vio peligrando su clasificación a la fiinal. “Entré con un shoot off a la final, o sea, ya habían cuatro que clasificaron directo, habían tres tiradoras que tiraron 122 en 125 que entraron directo, una cuarta que tiró 121 y luego habíamos cuatro tiradoras con 120 platos. De las que clasificaban dos”

Sobre como veía a su competidora directa, la británica Amber Jo Rutter, la chilena comentó que “es una tremenda tiradora, ha hecho una carrera súper exitosa siendo muy joven y además, tuvo a su primer hijo hace tres meses y se puso a tono para llegar a estos Juegos Olímpicos en solo tres meses y de verdad que eso tiene un gran mérito y ella, yo la veía muy sólida”.

También se refirió a la polémica, donde los ingleses generaron gran revuelo por el resultado. “La verdad que el plato, yo he visto los video-records que han mostrado, vi la imagen que ella publicó y el plato se ve que ella lo rompe, pero también como se ve que yo rompo el plato en el puesto cinco”, aseveró.

Pedro Carcuro hizo mención de los ganadores de medalla como Fernando González, Nicolás Massú y Marlene Ahrens. Crovetto expresó que “siempre soñé con los Juegos Olímpicos. Primero con estar en uno de ellos, clasificar y después obviamente ser competitiva. Haber logrado una final, una medalla y un oro para Chile, siendo la primera mujer en poder inscribirse con esa medalla, de verdad que me llena de orgullo“.

Próximos desafíos

En cuanto a su futuro, explicó que “no es fácil como para cualquier mujer que quiere ser mamá y quiere seguir destacando en términos profesional, siempre es difícil, pero quiero hacerlo y creo que es un bonito desafío“.

Cuando viene el Mundial de tiro skeet, indicó que “el próximo año, el 1 de noviembre, en Egipto, en el Cairo“.

Recibimiento de la gente

Sobre su recibimiento en el país, como ganadora del oro olímpico, la atleta indicó que “ha sido muy bonito el recibimiento de la gente y nunca quise ni tuve la pretensión de querer ser como histórica o inscribirme en los palmares del deporte, pero que bacán que así haya sido”.

Además, comentó que fue “muy emocionante. Impresionante como la gente ha vibrado con un deporte que no sabía muy bien las reglas. Pero que si uno ve como la base es súper fácil de entender. Uno rompe o no rompe el plato, se suma, se mantiene o no se mantiene la diferencia. La gente conectó con eso y con lo infartante que tiene siempre ahí como al borde de la silla el tiro”.

También, se refirió al recibimiento de la gente en el Palacio de La Moneda: “Ese día lunes nos regalaron la gente algo que no se devuelve, que es su tiempo un día lunes a las 12 del día. Yo creo que represento las palabras de Yasmani Acosta y también estamos los dos muy muy agradecidos”.

