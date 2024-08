La Premier League utilizará las redes sociales para explicar las decisiones del VAR y de los árbitros. La iniciativa se adoptará para la temporada 2024-25 y comenzará este viernes en el duelo entre Manchester United y Fulham, el cual dará el vamos a la competencia.

A través de la cuenta Premier League Match Centre (@PLMatchCentre), la liga inglesa publicará las explicaciones de los cobros arbitrales. Sin embargo, aclararon que no se reproducirán en directo los audios del VAR, ya que no está permitido.

El objetivo de esta medida es que los fanáticos se enteren lo más rápido posible de las decisiones de los árbitros en el campo de juego.

La Premier League ha tomado diferentes medidas para esclarecer las decisiones del VAR. Por ejemplo, cada lunes retransmiten un programa con las decisiones más controvertidas de la jornada. Además, el colegio de árbitros de la competencia (PGMOL por sus siglas en inglés) suele reconocer los errores cometidos por los referees.

Welcome to the Premier League Match Centre X account. This page will provide live updates from Stockley Park including information directly from the VAR Hub. We will issue near-live updates on operational matters from all matches – including clarification on refereeing and VAR.

— Premier League Match Centre (@PLMatchCentre) August 13, 2024