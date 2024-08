El Real Madrid sufrió una sensible baja en medio de su preparación para el duelo de esta tarde ante el Atalanta, válido por la Supercopa de Europa. El volante francés Eduardo Camavinga terminó lesionado el entrenamiento de este martes y los resultados de los exámenes médicos trajeron algo de tranquilidad para Carlo Ancelotti y compañía.

Las imágenes del entrenamiento del Real Madrid despertaron la preocupación de todos los fanáticos merengues y la selección francesa. Un fuerte pisotón sobre la pierna izquierda de Camavina y un grito desgarrador que obligó a pausar la práctica hicieron temer lo peor.

Sin embargo, el Real Madrid informó que los exámenes arrojaron un diagnóstico un tanto más alentador. El volante sufrió un esguince del ligamento colateral interno en la rodilla izquierda, lo que dejaría al francés fuera de las canchas entre seis y siete semanas.

Con este tiempo de recuperación, en España estiman que Camavinga se pierda los primeros 12 partidos de la temporada, entre los que destaca el debut de hoy en la Supercopa de Europa, nueve partidos de La Liga y dos de Champions League. Además, no estaría disponible para la selección de Francia en la fecha FIFA de octubre.

Eduardo Camavinga's injury is not for the faint-hearted. #RealMadrid pic.twitter.com/awRyvC3JLP