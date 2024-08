Ben Brereton está listo para debutar oficialmente con el Southampton este fin de semana, cuando enfrenten al Newcastle United en la primera fecha de la Premier League 2024-25. Antes de su esperado estreno, el club inglés reveló los dorsales que utilizarán sus jugadores durante la temporada, y Brereton sorprendió al optar por el número 17.

Este dorsal representa un cambio significativo para el delantero chileno, quien anteriormente usó el número 11 en el Sheffield United y el número 9 en el Villarreal. Sin embargo, el número 17 no es nuevo para “Big Ben”, quien ya lo utilizó en la selección sub-19 de Inglaterra, así como en sus etapas en Nottingham Forest y Blackburn Rovers durante las temporadas 2017-18 y 2018-19.

El número 17 podría simbolizar una vuelta a sus raíces, un guiño a su pasado en Inglaterra. Este cambio de dorsal llega en un momento crucial, ya que Ben Brereton busca consolidarse en la Premier League con su nuevo equipo, después de un paso por España que no cumplió con sus expectativas.

El Southampton, que regresa a la Premier League bajo la dirección de Russell Martin, visitará al Newcastle en St. James’ Park el sábado 17 de agosto. El partido está programado para las 10:00 horas de Chile. Los fanáticos están ansiosos por ver cómo Brereton se adaptará al estilo de juego del equipo y cómo contribuirá en el regreso de los “Santos” a la máxima categoría del fútbol inglés.

🆕 season

🆕 numbers



Our 2024/25 squad numbers have been locked in 🔐