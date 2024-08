El delantero alemán desembarca en el fútbol norteamericano después de una estadía de doce años en el Borussia Dortumund, club donde se convirtió en leyenda.

Marco Reus se suma a las estrellas jugando en la MLS de Estados Unidos. Tras más de una década jugando en el club de sus amores, el Borussia Dortmund, donde alcanzó, entre otros logros, dos finales de Champions League y dos Copas de Alemania, ‘Woody’, de 35 años, cambia de continente y jugará en Los Angeles Galaxy para pasar lo que probablemente serán los últimos años de su carrera.

A pesar de que el anuncio de que dejaba Alemania había sido hecho antes de la final de la Champions League, en junio, el destino del mundialista en Rusia 2018 no se había hecho oficial, más allá de que siempre estuvo el fuerte rumor de que su próximo destino sería la liga en donde militan actualmente figuras como Lionel Messi, Luis Suárez y Sergio Busquets, entre otros.

Reus disputó un total de 428 partidos con la camiseta de los ‘negriamarillos’, marcando 170 goles y repartiendo 125 asistencias. Su contrato con Los Angeles Galaxy es hasta finales de 2026, y su sueldo rondará los 1.7 millones de dólares mensuales.

Willkommen, Marco 🇩🇪@woodyinho’s first message to the G’s 📲 pic.twitter.com/snWQ6qKKow