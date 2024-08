Comparte

El comienzo del Real Betis en La Liga no fue de los mejores. Y es que los dirigidos por Manuel Pellegrini solo pudieron empatar 1-1 ante el Girona, en el marco de la primera fecha del fútbol español.

El técnico chileno se lamentó en conferencia de prensa tras el partido y señaló que “tuvimos ocasiones claras pero no las convertimos. Ante un rival Champions hay que meter las ocasiones“.

El partido no estuvo exento de polémicas, ya que hubo una mano que no fue tomada en cuenta por el VAR, en el tanto del empate para el conjunto gironés. Algo que Pellegrini no dejó pasar desapercibido, aunque puso el énfasis en la falta de gol de sus dirigidos. “Lo lamentable fueron las ocasiones claras falladas“, agregó.

Pese al empate y a la preocupación de El Ingeniero, la nota positiva de la jornada fue el retorno de Marc Bartra, defensa que estuvo nueve meses fueras de las canchas por lesión y autor del tanto del Real Betis. “Se ve recuperado y tuvo una buena actuación”, destacó Pellegrini.

El equipo del chileno, además, ya tiene rival para la Conference League. Se trata del Kryvbas de Ucrania, que viene de caer en la Europa League ante el Viktoria Plzen.