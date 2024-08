El argentino Mauricio Pochettino será quien dirija al seleccionado norteamericano en la Copa del Mundo de 2026, donde serán uno de los tres anfitriones junto a México y Canadá.

La selección de Estados Unidos tiene nuevo entrenador. Después de la salida de Gregg Berhalter de la dirección técnica tras la mala campaña en la Copa América recién pasada, y el ‘no’ de Jürgen Klopp al ofrecimiento del cargo, la USSF, federación de fútbol de aquel país, decidió contratar al argentino Mauricio Pochettino, ex entrenador del Paris Saint Germain, Tottenham y Chelsea, según informa el periodista especializado en fichajes, Fabrizio Romano, además de diversos medios internacionales.

Pochettino llega con la misión de comandar al equipo de Christian Pulisic y Weston McKennie, entre otros, en el Mundial 2026, que se disputará, precisamente, en suelo americano, mexicano y canadiense.

El santafecino cuenta con una gran experiencia en su currículum, estando en la banca de importantes clubes de Europa como los anteriormente mencionados e, incluso, llevando al Tottenham a la final de la Champions League en la temporada 2018-2019, donde perdió frente al Liverpool, justamente, de Jürgen Klopp en el partido decisivo. Además, cuenta con tres títulos como entrenador, todos a cargo del PSG: una Ligue 1, una Supercopa y una Copa de Francia.

El contrato de ‘Poch’ será, en principio, hasta una vez finalizada la cita planetaria a realizarse en el año subsiguiente, y hará su debut en un amistoso ante Canadá, a disputarse el próximo 7 de septiembre en el Sporting Park de Kansas City.

