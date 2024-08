La superestrella británica, Ed Sheeran, se convirtió en accionista minoritario de Ipswich Town, elenco de la Premier League, luego de hacerse con el 1,4% de las acciones del conjunto recién ascendido a la primera división inglesa.

📰 Ipswich Town is proud to announce that Ed Sheeran has acquired a minority stake in the Football Club.

Ed, a lifelong fan who has been the front of shirt sponsor for the Men’s and Women’s teams since 2021, has acquired his shares through Gamechanger 20 Ltd.

— IPSWICH TOWN (@IpswichTown) August 15, 2024