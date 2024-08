Comparte

Fernando De Paul fue de las figuras de Colo-Colo en el triunfo frente a Coquimbo Unido, en el Estadio Monumental. El meta del Cacique se refirió a su presente y su rol en el equipo de Jorge Almirón.

En conversación con la transmisión oficial, De Paulo indicó que “no nos llegaron tanto, al último un poco. Ellos querían buscar el empate. En el primer tiempo fue esa sola. Creo que fuimos muy superiores, pero a veces cuando te convierten en esas situaciones que se generan, se te puede complicar”.

“El equipo estuvo sólido, viene siendo sólido. Lo fue el otro día (ante Junior) y lo fuimos en el clásico. Así que bueno, a seguir por este camino”, agregó el guardameta.

En cuanto a su puesto, sobre su titularidad y la rotación, aseguró que “cuando rotamos lo hacemos todos de buena manera, o intentamos hacerlo. No es solo un mérito nuestro porque tenemos defensores y a la hora de defender defendemos todos. Así que creo que el equipo se está haciendo muy sólido y eso es fundamental también para lo que viene en Copa (Libertadores”.

Además, sobre su situación en los Albos expresó que “a mí no me gusta no jugar. Ni a mí, ni a Brayan (Cortés), ni a cualquiera de los chicos está ahí. Nosotros entrenamos para jugar, me preparo para eso. No es que estoy cómodo porque no juego o me da lo mismo. Quiero jugar y quiero estar preparado para cuando el técnico diga, bueno, le toca a Fernando”.

“No es que estoy bien porque estoy en un equipo como Colo-Colo, un equipo tan importante, tan grande. No es que estoy conforme, no, no, para nada. Hace poco tuve la oportunidad de renovar y es pensando en que en algún momento me toque jugar más seguido. Pero bueno, después obviamente pasa también por una decisión técnica”, aseveró.

Fernando De Paul fue titular en las últimas tres fecha del Campeonato Nacional, donde solo recibió un gol. Jorge Almirón cuenta con dos arqueros que le responden cada vez que juegan, pero Brayan Cortés es quien corre con ventaja.