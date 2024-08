Comparte

El tenista Nicolás Jarry tendrá su debut en la pantalla gracias al estreno de ‘Versus’, un documental que retrata lo que ha sido la lucha por consolidarse en el circuito ATP.

La pieza audiovisual, dirigida por el mexicano Raúl Cuesta y producido por Amaina Films, retrata la distancia que el mismo Jarry marca con la carrera tenística de su abuelo, Jaime Fillol. “Yo ya estaba muy cansado entre lo que me decía mi abuelo, mi papá, Martín (Rodríguez, por entonces su entrenador). Mi abuelo sabía infinito y cada día me doy cuenta más de eso. Pero yo no lo estaba entendiendo y no podía seguir teniendo dos voces diferentes en mi cabeza. No me estaba haciendo bien”, señaló en conversación con Clay Magazine.

Nicolás Jarry y la relación con Jaime Fillol

“Me senté con mi abuelo y le dije llorando que quería que fuese mi abuelo, pero que no me hable más de tenis“, es una de las revelanciones de Jarry en el documental.

“Todo era tenis, todo era para el tenis, y me fui alejando de todo el mundo“, explicó el actual número 25 del ranking ATP.

‘Versus’ fue rodado durante el periodo en el que Jarry cumplía la suspensión impuesta por dar positivo en un control antidoping. El documental participó en el Festival Internacional de Cine de Los Cabos, en México, y en Docmontevideo, en Uruguay.

En total serán cuatro capítulos en los que Nicolás Jarry mostrará los esfuerzos para mantenerse en la élite del tenis mundial. El primer episodio se estenará el próximo miércoles 21 de agosto en el marco del Santiago Festival Internacional de Cine (SANFIC), en el Centro Cultural Gabriela Mistral.

En la cancha, Jarry sorprendió en el dobles del Masters 1.000 de Cincinnati donde, junto al francés Arthur Fils, derrotó a la segunda mejor pareja del circuito, el australiano Matthew Ebden, reciente medallista de oro en París 2024, y el indio Rohan Bopanna.