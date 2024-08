Comparte

El DT de Colo-Colo Jorge Almirón, se refirió al proceso de recuperación de Arturo Vidal de cara al duelo de vuelta por Copa Libertadores. El estratega también valoró el buen rendimiento del equipo en el triunfo frente a Coquimbo, pese a ser un once con varias alternativas.

En conferencia de prensa, el argentino indicó que “era un partido importante de ganar. Salvo (Gonzalo) Castellani, los demás terminaron bien. La dosificación funcionó. Contento por el resultado, por el rendimiento. La ventaja el equipo la manejo bien, pudimos hasta haber aumentado. Terminar sin goles en la portería es importante”.

“Emiliano (Amor), bien; muy seguros los centrales, los dos. Lo de Fernando (De Paul), es un arquero de equipo grande, te saca una pelota espectacular, da seguridad. No me sorprende porque es un arquero muy solvente”, agregó.

En cuanto a Javier Correa, Almirón aseguró que “tiene poco tiempo con nosotros, va sumando conocimiento con los compañeros. Los delanteros necesitan que les generen juego y el primer tiempo no generamos tanto. Paiva está un poco más asentado”.

Sobre el proceso de recuperación de Arturo Vidal, el entrenador expresó que “es muy prematuro, va mejor pero aún se está recuperando. Todavía no se hace una evaluación más precisa. Desde el tiempo que lo conozco es así, tiene mucho ímpetu. Lo bueno es que no arriesgo en el partido y no agravó la lesión, está haciendo todo para llegar y recuperarse. Si llega bien, va a jugar”.

“No es un jugador normal, genera muchas cosas positivas para el equipo y la gente, se lleva la presión y contagia al equipo. Evalúo un montón de cosas y respeto a los jugadores que aparecen cuando tienen que aparecer. Si está para sumar al grupo bienvenido sea, pero si no está como el partido anterior, tiene que jugar un compañero”, sentenció.

Colo-Colo visita a Junior en Barranquilla el martes 20 de agosto desde las 20:30 horas, en busca del acceso a los cuartos de final de Copa Libertadores.