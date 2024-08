Comparte

Este martes Colo-Colo visitará a Junior por la revancha de los octavos de final en la Copa Libertadores, y el entrenador del Cacique, Jorge Almirón, se refirió a las posibilidades de Arturo Vidal para estar presente en el Estadio Metropolitano de Barranquilla. Además, el argentino mostró confianza en lo que puedan hacer sus dirigidos para seguir avanzando en el certamen continental.

“Arturo hoy entrenó en la mañana, está probando. Tiene el entrenamiento de la tarde de y lo evaluaremos. Yo creo que va a jugar porque lo vi correr en la cinta. Hoy lo vimos bastante bien. Es un tipo de mucha experiencia, que conoce perfectamente su cuerpo, hasta dónde puede llegar a dar, pero si está bien, va a iniciar”, indicó Almirón en conferencia de prensa.

Sobre lo ocurrido en la ida jugada en el Estadio Monumental, cuando Vidal no pudo jugar, Almirón reveló que “estaba seguro que iba a jugar pero como en el calentamiento le apretó un poco el gemelo, no quiso arriesgar. Pensó en el equipo en ese momento y dijo ‘bueno, no, no puedo arrancar. Así que entre otro compañero’“.

“Si está bien, quiero que juegue, el equipo que necesita que juegue. Pero si no está al 100 y depende lo que nos conviene, lo evaluaremos. Hoy tomaremos la decisión de si está bien, mejor, porque siempre perfecto”, sentenció sobre las posibilidades del Rey Arturo en Barranquilla.

Almirón y la confianza en su plantel

Sobre el partido que se jugará a contar de las 20:30 horas en Barranquilla, Almirón aseguró que nosotros “tenemos esa ventaja, es muy inteligente manejarla y tratar de ampliarla, porque se van a generar ese espacio. Entonces, tenemos jugadores de experiencia, que tienen que saber manejar esa situación de partido por muchos lados. Además se tienen que saber levantar de cualquier golpe, como nos ha pasado también en la copa, y reponerse rápido y enseguida, sobre todo en partidos que son de 90 minutos y un poco más”.

“El estadio va a estar lleno, este el ambiente va a estar muy lindo. Claro, entonces es un montón de cosas que uno como entrenador quiere estar en ese escenario. El jugador quiere estar en ese escenario. Estamos con mucha, muchas ganas. El equipo está muy bien, con mucha confianza y va a ser el esfuerzo que tiene que hacer, porque mañana va a ser un partido en el que se que corre muchísimo”, sentenció.