Pese a que ya arrancó la temporada, Real Betis de Manuel Pellegrini busca seguir reforzándose. El elenco andaluz, que se estrenó en La Liga con un empate ante Girona, está tras los pasos del delantero de FC Barcelona, Vitor Roque.

Así lo reveló el periodista especializado en el mercado de pases, Fabrizio Romano. “La dirección del Real Betis acaba de llegar a Barcelona para negociar la cesión de Vítor Roque”, dijo el comunicador.

Sporting de Lisboa de Portugal es otro de los interesados en Roque e incluso hicieron un ofrecimiento formal a Barcelona para quedarse con el atacante.

Roque no está en los planes del Barcelona y no será inscrito para la temporada en curso, por lo que desde el conjunto culé buscan su salida.

⚪️🟢🇧🇷 Real Betis management just arrived in Barcelona to negotiate for Vitor Roque on loan.

Barça have formal permanent bid from Sporting and now loan option from Betis.

📸 @JosepSoldado pic.twitter.com/7EhCXNSIRZ

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 19, 2024