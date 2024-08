Comparte

Corrían 77 minutos de partido en el Estadio Municipal de La Pintana cuando Esteban Paredes convirtió el 2-0 transitorio para Santiago Morning contra Deportes Temuco. Al goleador histórico del fútbol chileno solo le bastaron 21 minutos en cancha para volver al gol y romper un nuevo récord en el balompié nacional.

Y es que con su gol en el reestreno, Paredes se convirtió en el futbolista más longevo en marcar un gol en el fútbol profesional de nuestro país, según detalló el experto en estadísticas, Luis Reyes. Con 44 años y 17 días, el ex capitán de Colo-Colo superó una marca que tenía casi 23 años.

Fue un 20 de octubre, allá por 2001, cuando Eduardo ‘El Mocho’ Gómez convirtió con 43 años y 140 días, en el triunfo de Ovalle sobre Arica por 3-2

El fútbol y Paredes

Finalmente, con el gol de Paredes, Santiago Morning se impuso por 2-1 ante Deportes Temuco y cortó una racha de cuatro partidos consecutivos con derrotas. Además, los Microbuseros alcanzaron los 31 puntos y se ubican en la séptima posición de la tabla, con el mismo puntaje que San Marcos de Arica, el último clasificado a la Liguilla por el Ascenso en la Primera B.

Tras el partido, el goleador señaló que “el fútbol sigue siendo lo que más quiero. A veces entreno con los muchachos en Santiago Morning. Ahora tengo el privilegio de estar en un club y tener la escuela. Eso me hace abrazar la actividad. Lo de San Antonio me lo pidieron muchas personas. Accedí para probar. Jugué como cuatro partidos, pero entrenábamos en cancha sintética. Me pasaba la cuenta, pese a que físicamente me sentía bien”, en conversación con La Tercera.

El próximo desafío para Paredes y Santiago Morning será ante un rival directo en la lucha por un cupo en la postemporada: visitarán a Antofagasta este domingo 25 de agosto, a las 12:30 horas.