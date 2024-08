Comparte

Esta jornada se conoció que el italiano Jannik Sinner dio positivo en dos controles antidopaje el pasado mes de marzo mientras disputaba el Masters 1.000 de Indian Wells.

A través de un comunicado compartido en sus redes sociales, el italiano número uno del mundo, se refirió a lo ocurrido.

“Ahora dejaré atrás este período desafiante y profundamente desafortunado. Continuaré haciendo todo lo que pueda para garantizar que sigo cumpliendo con el programa antidopaje de la ITIA y tengo un equipo a mi alrededor que es meticuloso en su propio cumplimiento”, dijo Sinner.

Por su parte, su abogado Jamie Singer, explicó que “las reglas antidopaje tienen que ser muy estrictas para ser efectivas. Lamentablemente, la desafortunada consecuencia es que, en ocasiones, atletas completamente inocentes quedan atrapados en ellos. No hay duda de que Jannik es inocente en este caso. La ITIA no cuestionó ese principio clave. Sin embargo, según las normas de responsabilidad estricta, Jannik es responsable de lo que haya en su sistema, incluso cuando no lo sepa por completo, como en este caso excepcional”.