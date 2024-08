Comparte

El presidente de Boca Juniors, Juan Román Riquelme, protagonizó un tenso momento en la televisión argentina, luego de enfrascarse en una discusión con el periodista de ESPN Diego Horacio Fucks. El ex volante Xeneize se molestó ante las palabras del comunicador y abandonó abruptamente la conversación.

Durante la entrevista, Riquelme apuntó que “nunca escuché en la tele que alguien dijera ‘qué bien Boca que deja que los chicos vayan a representar a la selección argentina'”.

“Prende la tele, acá se discusión y se dijo muchas veces que Boca hizo bien en mandar a los pibes (a los Juegos Olímpicos)”, replicó Fucks.

Estas palabras calaron hondo en Riquelme, quien se molestó y respondió que “si me habla mal, prefiero no hablar. Mando un abrazo grande, a mí no me reta ni mi viejo“, antes de pararse de su asiento, quitarse el intercomunicador y abandonar la entrevista.

Fucks terminó pidiendo disculpas por la interrupción de la entrevista y agregó que “no estoy ablando mal, solo estoy debatinedo sus mentiras. Todo lo que dijo es mentira“.