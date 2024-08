Este martes una noticia remeció al mundo del tenis. Jannik Sinner, número uno del ranking ATP, dio positivo por Clostebol en dos controles antidopaje realizados en el mes de marzo.

La noticia fue confirmada por la Agencia Internacional por la Integridad del Tenis (ATIA), que informó que el italiano dio positivo en dosis muy bajas durante el Masters de Indian Wells, donde alcanzó las semifinales.

Sin embargo, Sinner no será sancionado debido a que junto a su equipo explicaron que la sustancia entró en su cuerpo por una contaminación de su fisioterapeuta, quien utilizó un producto que está disponible en farmacias para tratar un corte en uno de sus dedos.

Debido a que la dosis era baja y la explicación de Sinner y su equipo, el número uno del mundo podrá seguir sin problemas en el circuito.

Tras conocerse la noticia, la ATP emitió un comunicado, donde manifestaron que “nos reconforta que no se haya encontrado ninguna falta o negligencia por parte de Jannnik Sinner”.

“También nos gustaría reconocer la solidez del proceso de investigación y la evaluación independiente de los hechos bajo el Programa Antidopaje del Tenis, que le permitió seguir compitiendo”, añadió.

“Ha sido un desafío para Jannik y su equipo, y subraya la necesidad de los jugadores y sus entornos de tener la máxima precaución a la hora de usar productos o tratamientos. La integridad es fundamental en nuestro deporte”, cerró el escrito.

ATP STATEMENT ON JANNIK SINNER

‘We are encouraged that no fault or negligence has been found on Jannik Sinner’s part. We would also like to acknowledge the robustness of the investigation process and independent evaluation of the facts under the Tennis Anti-Doping Programme…

— ATP Tour (@atptour) August 20, 2024