La llegada de Kylian Mbappé al Real Madrid significó un verdadero terremoto para el fútbol español. El conjunto Merengue tiene un equipo aún más letal que el de la temporada pasada, cuando ganaron la Champions League, y el francés promete crear un tridente de terror junto a Vinicius y Bellingham en el Santiago Bernabéu.

Sin embargo, no todo son risas en la Casa Blanca, ya que uno de los principales damnificados es una de las figuras de la temporada pasada, el brasilero Rodrygo Goes.

Resulta que en España ya se habla de la nueva sigla en el ataque del Real Marid, la BMV (Bellingham, Mbappé y Vinicius), pero Rodrygo no se quedó atrás y, a través de su canal de difusión de Whatsapp, compartió un texto reivindicativo escrito por el equipo de comunicaciones del futbolista.

El comunicado decía “la semana pasada hablaron del trío Bellingham, Mbappé y Vini, pero a esta sigla van a tener que añadir la R de Rodrygo. Tenemos el cuarteto ofensivo y el resto del equipo. Cada uno tiene su importancia en los partidos y demostrará su valor en las diferentes competencias en las que participaremos”.

El brasilero era una pieza clave en la obtencion de la Champions League 2023/24 y anotó uno de los goles del Real Madrid ante el Atalanta en la Supercopa de Europa la semana pasada, con lo que sigue demostrando su valía en el plantel merengue.