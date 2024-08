Los caminos de Manchester City e İlkay Gündogan se volvieron a juntar. Así al menos lo aseguran desde Europa, donde dan por hecho el retorno del volante alemán al conjunto ciudadano.

El periodista especializado en el mercado de fichajes, Fabrizio Romano, reveló que ya existe un acuerdo entre el club y el jugador para cerrar su contratación.

Gündogan, que dejaría gratis Barcelona, firmaría un contrato hasta junio de 2025 con el City.

El acuerdo avanzó en las últimas 48 horas, precisó el comunicador, luego que Pep Guardiola diera el visto bueno para el fichaje del alemán.

Gündogan, que arribó al City en 2016, jugó siete temporadas con la camiseta del elenco inglés, donde conquistó 14 títulos.

🚨🔵 Ilkay Gündogan back to Manchester City, here we go! Deal in place with German midfielder to join on contract valid until June 2025.

Agreement reached after positive talks in last 48h and Pep Guardiola said yes, as revealed yesterday.

Gündogan will leave Barça for FREE. pic.twitter.com/XqkDZlMEtk

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 21, 2024