Colo-Colo aseguró su lugar en los cuartos de final de la Copa Libertadores tras derrotar al Junior de Barranquilla, y el gerente deportivo del club, Daniel Morón, no ocultó su satisfacción por el trabajo realizado en la conformación del plantel.

En sus declaraciones a ESPN, Morón se refirió a las críticas recibidas por algunas decisiones tomadas durante la temporada, particularmente sobre el caso de Cristián Zavala. “Me sacaron la chucha con Zavala también, que tuvimos que mandarlo a préstamo. Hay técnicos que a veces gustan de algunos jugadores, otros no, pero no nos equivocamos con Zavala, la prueba está a la vista“, afirmó.

El dirigente también mencionó el caso de Alan Saldivia, señalando que “la gente prefiere ver cuando las cosas no andan bien, o no salen o uno se demora en lo que son contrataciones, que a veces no es fácil”. Con esto, Morón puso en perspectiva las dificultades y desafíos que enfrenta la dirigencia al formar un equipo competitivo.

Finalmente, Morón quiso destacar el presente del equipo y agradeció al directorio del club por su apoyo en el fichaje de jugadores que han elevado el nivel del plantel. “Quiero vivir este presente y agradecer al directorio en general por traer los refuerzos que hemos traído y le han dado un salto de calidad al equipo“, concluyó.

Con esta victoria, Colo-Colo espera para saber cuál será su rival en los cuartos de final de la Copa Libertadores entre River Plate y Talleres de Córdoba.