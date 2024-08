Comparte

El capitán de Colo-Colo, Esteban Pavez, se mostró emocionado y satisfecho tras lograr la clasificación a los cuartos de final de la Copa Libertadores. En sus declaraciones, dejó claro lo especial que es para él y para el equipo alcanzar esta instancia, algo que no siempre se da en el fútbol chileno.

Pavez, en conversación con ESPN, expresó su felicidad no solo por el logro colectivo, sino también por lo que significa a nivel personal. “En lo personal estoy feliz, me ha tocado muchas veces quedar eliminado en fase de grupos. Tengo una sensación especial y una alegría inmensa. Como se dice, me he sacado la cresta para estar acá y ser capitán de Colo-Colo“, comentó con evidente orgullo.

Respecto a los posibles rivales en la siguiente fase, el capitán del “Cacique” dejó claro que por ahora quiere disfrutar del momento. “No me importa mucho eso ahora. Quiero tomarme una copa de vino, una cerveza, quiero disfrutar. Esto no se da siempre, hay que disfrutar. Mañana vamos a pensar en lo que viene, el Campeonato y en quiÉn nos va a tocar”, afirmó.

El objetivo de Colo-Colo este año

El mediocampista también hizo un repaso de lo que ha sido la temporada para el Cacique y cómo el equipo ha superado las expectativas. “A principio de año nos propusimos pelear la Copa Libertadores. Sonaba difícil y hoy estamos en cuartos, es una alegría para nosotros y para la gente. Estoy muy ilusionado de lo que venga de aquí para adelante“, agregó.

Pavez destacó además la profundidad y calidad del plantel, lo que considera clave para seguir compitiendo al más alto nivel en todas las competencias. “Tenemos un gran plantel, con dos jugadores por puesto. Eso es muy importante. Queremos pelear todo. Hay que disfrutarlo, esto no se da siempre en el fútbol chileno. De verdad que estoy muy contento, esta alegría la estaba esperando hace mucho”, concluyó.