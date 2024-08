Comparte

Luego de obtener la medalla de plata en París 2024, el luchador Yasmani Acosta es toda una celebridad en nuestro país. Al lugar a donde llega, abundan las peticiones de fotos y saludos de uno de los deportistas más importantes del deporte nacional. Sin embargo, en sus primeros años en tierras chilenas sufrió episodios de discriminación y xenofobia.

Así lo reveló en conversación con T13, donde contó que cuando llegó a Chile comenzó a trabajar como guardia de seguridad. “En una discoteca estaba trabajando, saqué a una persona… esta persona, estaba como bien crecida y me dijo ‘negro culiao‘”, detalló Yasmani Acosta.

“Yo me quedé como ‘está bien’, pero igual me dolió“, complementó.

Pero la historia no terminó ahí, y Acosta sostuvo que esta persona le decía “‘peleemos, peleemos’ y por dentro me decía ‘si tú ni siquiera me conoces. Si peleamos no vas a durar cinco segundos’. Lo que hice fue seguirle el juego, pero al final lo dejé con otro compañero porque no quería seguir encarándolo”.

“Es duro, hay personas que vienen a aportar y otras que vienen a hacer daño. Se genera un poco de xenofobia, es difícil. Si se puede hacer un buen filtro, donde uno pueda investigar bien a las personas que ingresan al país, para que no entre cualquiera, yo creo que sería bueno“, sentenció el medallista olímpico.