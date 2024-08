Comparte

Claudio Bravo se refirió a Barcelona como institución y fue categórico con sus dichos hacia el club catalán. El arquero que actualmente se encuentra sin club, además aprovechó de alabar a Manchester City.

En conversación con Marcelo Ramírez en El Legado, Bravo expresó que “el Barca funciona como un equipo pequeñito. Es gigantesco a nivel mundial, gigantesco. Madrid y Barca deben ser lo más grande a nivel mediático, a nivel de popularidad, los más conocidos”.

“El Barca es gigantesco, pero internamente es muy pequeño, ves siempre las mismas caras, poca gente: jugadores, staff, tres o cuatro guardias, el cocinero y poco más”, añadió el ex guardameta Culé.

En la misma línea, utilizó a Manchester City a modo de comparación asegurando que “es un club gigantesco internamente, gigante. Su nivel de recursos es ilimitado: gente en la piscina, gente en el vestuario, gente en el área médica, gente en los gimnasios. Sobra gente”.

“No escatiman en recursos ni personal para que el jugador se desarrolle de la mejor manera posible y para que no le falte absolutamente nada. Tú preocúpate de jugar, nosotros tenemos al mejor fisio, al mejor preparador físico de gimnasio, y no uno sino dos y tres. En el área médica tiene veinte camillas y no cinco. Médicos tienes dos o tres”, sentenció Bravo.