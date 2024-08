Comparte

El alcalde Rodolfo Carter, inauguró hoy el nuevo césped artificial del Estadio Bicentenario de La Florida, el más moderno hasta ahora instalado en el país. Además, anunció que a contar de la próxima semana vuelve el fútbol profesional al reducto deportivo floridano.

La nueva carpeta, que ya recibió certificación por parte de la FIFA, implicó una inversión de $625 millones para el municipio y se transforma en uno de los campos deportivos artificiales más modernos de América.

Declaraciones

“Estamos dando un tremendo salto. La carpeta artificial que hemos instalado en el Estadio Bicentenario tiene una tecnología de vanguardia y es la misma que utilizan grandes clubes europeos como el Real Madrid, Bayern Munich o el Milan en sus canchas de entrenamiento“, destacó el alcalde Carter.

El jefe comunal añadió que la tecnología incorporada en el estadio -en base a un sustrato de corcho y coco- “no sólo representa un gran beneficio para el desarrollo del fútbol profesional que vuelve la próxima semana a este estadio, sino que también para los niños y jóvenes floridanos de las escuelas deportivas que vienen a este centro deportivo que está en el corazón de los vecinos”.

Carter anunció además que tras lograrse un acuerdo con Audax Italiano, el club retomará la localía en el campo deportivo floridano, siendo el choque con Everton, programado para el miércoles 28 de agosto, el debut de la nueva carpeta sintética en el torneo profesional de futbol.

A su vez, Sergio Morales, director de la Corporación de Deportes, señaló que “la inversión que se está realizando en el estadio, permite que podamos generar más actividades para nuestros vecinos, en especial para los niños que realmente vibran con los masivos de fútbol que hemos organizado. Además, la comunidad participa activamente de los talleres deportivos que realizamos en el recinto y así sienten una mayor pertenencia con el estadio, al que consideran un vecino más amigable”.

Características técnicas

El nuevo césped instalado en el Estadio Bicentenario de La Florida cuenta con una tecnología inédita en Chile: es una fibra sintética diseñada y fabricada para alto rendimiento y que se instala con un relleno natural que incluye corcho y sustrato de coco, lo cual le da mayor estabilidad al campo de juego y previene de lesiones a los jugadores.

La carpeta se fabricó por la firma italiana Limonta Sport, firma con más de 50 años de vida e instalada por la empresa chilena Sportwelt, con 35 años de experiencia y más de 850 mil metros cuadrados de césped sintético instalado en el país.

“La fibra escogida es la Duo Shape, de 45 mm, diseñada para alto tráfico y gran resistencia, manteniendo la más alta performance en el juego. La novedad de esta carpeta es que al estar combinada con el relleno Geoplus, compuesto por la mixtura innovadora de dos materias primas 100% renovables como son el corcho y el coco, brinda características muy valoradas en el fútbol profesional: estabilidad, gran amortiguación y dinamismo a la vez”, explica Alejandro Leonardi, gerente comercial para Latinoamérica de Limonta Sport.

Valorizada en el continente

En Sudamérica, este tipo de carpeta sintética, con shockpad amortiguante y relleno de mixtura de corcho y coco, se eligió por las selecciones nacionales de Paraguay, Ecuador y Colombia. Gert Weil, gerente de operaciones de Sportwelt, explica que “otra característica de la carpeta sintética del estadio es que se instala sobre una base elástica, amortiguante y drenante de 10 mm. llamada Shockpad de Trocellen, lo que favorece a una performance de juego más estable y que contribuye a la restitución de energía de los jugadores”.

Además de la certificación de la FIFA, el relleno Geoplus, cuenta con dos certificaciones europeas importantes: OK Biodegradable, que no afecta al medio ambiente al ser 100% biodegradable en el suelo y OK Biobased, que certifica que no emite contaminantes.