Tras el empate sin goles ante Ñublense, el volante de Unión Española, Emiliano Vecchio, lanzó una sorpresiva declaración sobre su futuro y avisó que es “muy difícil” que continúe en el club el próximo año.

“Mi contrato es hasta diciembre. Yo me siento cada vez mejor, me siento bien. La verdad es que no (ha hablado con la dirigencia), te soy sincero, para seguir en el club deberían pasar cosas, cambiar algunas cosas que están muy alejadas a lo que soy yo”, dijo a Independencia Hispana.

“Es muy difícil que siga, no voy a mentir, pero intentaré dar lo mejor de mí hasta diciembre. Aportar mi granito de arena para que Unión en copas internacionales y después irme a mi casa tranquilo”, agregó.

Al ser consultado sobre los motivos de su decisión, Vecchio indicó que “no es el momento, estamos a mitad de campeonato. Cada uno tiene que aportar su granito de arena, dar lo mejor en función al equipo, donde toque. Quedan dos meses, cuando termine todo podemos hablar de otra manera. Pero lo mío va hasta diciembre y después veré lo que hago”.