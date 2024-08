Comparte

El portero de Universidad de Chile, Gabriel Castellón, lamentó la ausencia de jugadores azules en la nómina de Ricardo Gareca para los duelos de La Roja ante Argentina y Bolivia en las Clasificatorias.

“No sé si no se toma en cuenta lo que se hace acá en el torneo nacional o se mira en menos. Creo que nosotros hemos hecho un gran torneo y hay muchos jugadores que debiesen estar por ser el puntero del campeonato”, dijo tras la goleada sobre Cobreloa.

“Hemos perdido dos partidos, entonces no sé si es raro o no, pero sí es lamentable que del puntero del torneo nacional no haya ningún jugador nominado”, agregó.

Por último, el guardametas apuntó que “no sé si injusticia, pero los resultados sí te avalan o te dan un respaldo de que se están haciendo las cosas bien. Nosotros sentimos eso, no sé si afuera se verá que no las estamos haciendo bien o no somos del gusto. Pero trabajamos para lo que es la U, para nuestro presente y para nosotros. Después las cosas se van a dar solas”.

