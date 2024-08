Udinese de los chilenos Alexis Sánchez y Damián Pizarro consiguió su primer triunfo en la Serie A tras derrotar por 2-1 a Lazio.

El elenco italiano, que no contó con Sánchez por lesión ni con Pizarro que se encuentra recuperándose de una operación, se impuso con goles de Lorenzo Lucca (5’) y Florian Thauvin (49’).

El descuento para la visita, en tanto, fue obra de Gustav Isaksen (90+5’).

Con este triunfo, la escuadra de Udine se posicionó momentáneamente en la cuarta posición con cuatro puntos.

Bellissima vittoria davanti ai nostri tifosi 🤍🖤 ➕3️⃣

Victory in our first home game of the season! ❤️#UdineseLazio 2-1

⚽️ 7’ Lucca

⚽️ 50’ Thauvin

⚽️ 95’ Isaksen

