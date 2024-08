Comparte

Uno de los puntos altos de la U en la goleada sobre Cobreloa fue el joven volante Ignacio Vásquez. Con solo 18 años, fue uno de los protagonistas en el triunfo de su equipo y anotó su primer gol con la camiseta de los azules en un Estadio Nacional completamente lleno.

En conferencia de prensa, Vásquez indicó que “en la sub 17 comencé a acomodarme más a la izquierda. He mejorado harto, pero para mí es importante manejar hartas posiciones. El profe (Gustavo Álvarez) me dio la confianza para hacer lo que me gusta, encarar, ir para adelante, nunca me lo quitó. Mis compañeros también me piden que tenga esa personalidad que muestro en la cancha. Veía a Aránguiz y Díaz en la tele, trato de sacar un poquito de todo para pulirme lo mejor posible”

“Jugar en el Nacional, a estadio lleno, nunca lo esperé siendo tan chico y menos marcar un gol. Le pido tranquilidad a mi familia y ellos me la dan. No por jugar un partido bien hice lo que tenía que hacer, tengo muchas cosas por mejorar. Voy paso a paso, creciendo entrenamiento a entrenamiento, seguir con los pies en la tierra”, añadió el joven mediocampista.

De la U al Mundial sub-20

Pese al buen momento en el primer equipo, Vásquez se mostró autocrítico y sostuvo que “todavía me faltan muchas cosas por mejorar, aprender a jugar mejor de espalda. Eso me lo va a ir dando los partidos. El Mundial Sub 20 es un foco muy importante, es un sueño jugarlo, hay buenos jugadores. Ojalá se pueda dar (…) Llegar aquí fue lo mejor, lo que yo quería. Me importaba un proyecto deportivo bueno, donde aspirar a jugar. Fue una decisión totalmente correcta, el paso por el fútbol formativo fue muy bueno”

“Con Chelo (Díaz) he hablado más tiempo, Charles (Aránguiz) llegó hace poco. Son grandes referentes en la U y en la selección. Son personas increíbles, Chelo siempre me está corrigiendo y me reta cuando tiene que hacerlo, lo hace por mejor, quiere que lo haga cada vez mejor. Siempre voy a agradecer los consejos que me den”, concluyó.