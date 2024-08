Comparte

El retiro de Claudio Bravo marca el fin de una era en el arco de la selección chilena. Los números del capitán de la Generación Dorada no dejan indiferente a nadie, y para Cristián Caamaño, en Puntapié Inicial, los 20 años de Bravo en La Roja lo levantan como el portero más importante de la historia de nuestro fútbol.

“Estoy seguro que Claudio Bravo fue el arquero más importante de la historia del fútbol chileno, para no decir que fue el mejor, porque alguno me va a decir que fue este, o este otro. No hay en la historia del fútbol chileno un arquero más importante, desde el liderazgo, la trascendencia, desde los títulos, sin lugar a dudas, no es comparable con nadie”, comenzó diciendo Caamaño a los micrófonos de Radio Agricultura.

El lugar de Bravo en La Roja

Para el comentarisa, “los triunfos a nivel de clubes indudablemente importan mucho para el currículum y engrandecer la leyenda, pero lo que consiguió con la selección, siendo el líder de una generación magnífica, es casi irrepetible. Jugó dos mundiales, algo que no consiguió ningún otro arquero siendo titular, dos títulos de Copa América, que seguramente van a quedar guardados con letras doradas en el corazón de los hinchas“.

“Quizás es el símbolo de toda esa generación, podremos discutir si fue Vidal o Alexis, pero ya el hecho de llevar la cinta, sin lugar a dudas, lo pone en un lugar distinto al resto y seguramente la gente va a extrañar a partir de ahora, mirar hacia el pórtico y no ver a Bravo”, concluyó.

El último partido de Bravo en su carrera fue precisamente defendiendo el arco de La Roja, en la derrota ante Argentina por 1-0 en Copa América, duelo en el que fue elegido como el mejor jugador de la cancha gracias a sus grandes atajadas.