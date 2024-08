El lateral portugués Joao Cancelo finalmente encontró un nuevo club donde continuar su carrera, ante las negativas de seguir jugando en el Barcelona, donde disputó la pasada temporada, y el cierre de puertas de Pep Guardiola en el Manchester City, club dueño de su paso. El luso viajará hasta el fútbol árabe para sumarse al Al Hilal a cambio de un sueldo millonario.

El actual campeón de la Liga Saudí confirmó la noticia, y suma a Cancelo a un plantel plagado de estrellas tales como los brasileros Neymar Jr. y Renan Lodi. El actual campeón del fútbol árabe compró el pase del portugués a cambio de 25 millones de euros, y percibirá un sueldo que ronda los 15 millones de la divisa europea por temporada.

