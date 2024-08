Lejos de apagarse, la polémica por el perdonazo a Jannik Sinner (número uno del mundo) vovió a escribir un nuevo episodio, en el inicio del US Open. Esta vez fue el australiano Nick Kyrgios quien volvió a arremeter en contra de la pasividad con la que se trató el doping positivo del italiano.

Esta vez, el polémico tenista las emprendió en contra de Toni Nadal, tío de Rafael, quien salió en defensa de Sinner tras dar positivo por Clostebol durante Indian Wells.

“Para mi está totalmente claro que el tenista italiano no quiso cometer ninguna infracción ni quiso buscar ninguna ventaja sobre el resto usando sustancias prohibidas. Conozco a Sinner a la perfección y puedo decir sin lugar a equivocaciones que es uno de los jugadores más sanos y que mejor sabe manejar las cuestiones de salud dentro de todo el circuito profesional. Para mi es impensable que hubiera podido hacer algo así”, indicó el español.

A lo que Kyrgios apuntí que “si hubiera sido yo, ¿Creéis que Toni Nadal me habría defendido? Los jugadores saben que yo no hago trampas. Ridículo”, a través de sus redes sociales.

“Ridículo. Accidental o planeado Si das positivo en dos ocasiones por una sustancia prohibida (esteroides) te deberían de inhabilitar dos años. Tu actuación se puede mejorar. Un masaje, sí claro“, había apuntado el australiano cuando se supo la noticia del doping de Sinner.

If this was me do you think Toni Nadal would come out and defend me? Players know that I ain’t about cheating. Ridiculous 😂