Durante la Segunda Edición de Deportes en Agricultura, Mauricio Pinilla disparó contra Luciano Pons en Universidad de Chile. El ex delantero de la U fue categórico con el ariete por su falta de gol y de buen nivel.

Durante el programa, Pinilla expresó “¿Qué hemos podido ver de Pons? Bien poco. Por ahí quizá alguna alguna aparición en el juego aéreo, pero muy poco desmarque, demasiado fijado entre los centrales, autolimitándose prácticamente durante todos los partidos“.

“No se ve con buena movilidad, con buen remate a portería, no es escurridizo en sus movimientos, no es veloz, ni se muestra potente”, añadió el ex delantero de la Selección Chilena.

Además, Pinilla sentenció que “tuvo una jugada en el Superclásico que pudo haber terminado de otra manera y tampoco la aprovechó. No ha aprovechado las oportunidades que se le han dado“.