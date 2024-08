La gran polémica de la Copa América 2024 fue la pelea que protagonizaron distintos jugadores de la selección de Uruguay con fanáticos colombianos, en las semifinales del torneo. Este miércoles la Conmebol entregó los castigos para los futbolistas involucrados y las multas que tendrán que pagar cada uno de los involucrados.

El jugador que más partidos de castigo recibió fue el delantero de Liverpool Darwin Núñez, quien no podrá jugar en cinco encuentros de Uruguay y tendrá que pagar una multa de 20.000 dólares. Le sigue Rodrigo Bentancur con cuatro partidos de suspensión y un pago de 16.000 dólares.

Mathías Olivera, Ronald Araujo y Josema Giménez no estarán disponibles para Marcelo Bielsa por tres encuentros del combinado oriental. Además, cada uno tendrá que cancelar un monto de 12.000 billetes de la divisa norteamericana.

En cuanto a otros involucrados en la gresca uruguaya durante la Copa América, Sebastián Cáceres, Matías Viña, Emilian Martínez, Brian Rodríguez, Santiago Mele y Facundo Pellistri no tendrán partidos de castigo, pero si tendrán que pagar 5.000 dólares de multa, cada uno.

Eso no es todo, ya que el dirigente charrúa Marcelo García, tendrá que cumplir una pena de seis meses sin participar de eventos y competiciones organizadas por la Conmebol. Por último, la Asociación Uruguaya de Fútbol recibió una multa de US$20.000.

