Este 2024 no ha sido la mejor temporada de Nicolás Jarry (26° del ranking ATP). Pese a alcanzar la final de Masters 1.000 de Roma, el tenista chileno alcanzó un inédito récord luego de quedar eliminado en la primea ronda del US Open.

El Príncipe del tenis nacional se convirtió en el primer jugador en la Era Abierta en perder en la primera ronda de los cuatro Grand Slam en la misma temporada, siendo cabeza de serie.

A comienzos de año, Jarry era el preclasificado número 18 para enfrentar el Abierto de Australia. Su rival en primera ronda era el italiano proveniente de la qualy, Flavio Cobolli, quien dio una dura batalla para dejar en el camino al chileno en cinco sets.

En Roland Garros se esperaba que Jarry tuviera un gran torneo; venía de caer en la final de Roma ante Alexsander Zverev y asomaba como el sembrado 16° en el Grand Slam parisino. En frente, el local Courentin Moutet no tuvo piedad con Jarry y, con la ayuda del público, lo eliminó en cuatro sets por parciales de 6-2, 6-2, 3-6 y 6-0.

La enfermedad de Jarry y la caída en su rendimiento

Tras el tercer torneo grande de la temporada, Jarry cayó enfermo afectado por una neuronitis vestibular, que lo tuvo varias semanas fuera de las canchas. Con poco tenis en el cuerpo, el chileno llegó hasta Londres para jugar Wimbledon. Enfrente estaba el canadiense Denis Shapovalov, que simplemente lo barrió del césped al 19° sembrado del torneo por parciales de 6-1, 7-5 y 6-4.

En Floashing Meadows la historia no fue distinta para Jarry, que llegaba como el preclasificado número 26 del US Open, pero no pudo ante el australiano Christopher O’Connell, que lo dejó fuera por parciales de 6-4, 6-3, 4-6 y 6-3.

En el caso de las mujeres, esto también le pasó a Nadia Petrova en 2013.