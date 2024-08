Comparte

La medallista de oro en el Karate de Santiago 2023, Vale Toro, llegó hasta los estudios de Agricultura TV para conversar con Mauricio Pinilla sobre cómo le cambió la vida tras su brillante participación en los Juegos Panamericanos.

Además, la deportista chilena entregó detalles de su vida personal, de cómo compatibiliza su carrera con sus estudios y del éxito que ha tenido en la Premier League al rededor del mundo en “Fuera del Área“.

Toro explicó que luego de consagrarse campeona en Santiago 2023 “fue algo enorme. Tener a mi gente ahí, mi familia, amigos, compañeros de Kínder fueron a verme. Cuando gano afuera llamo a mis papás por video llamada, en cambio acá terminé la pelea y fui a abrazarlos, lloramos juntos y nos emocionamos”.

El cambio de vida de Vale Toro tras Santiago 2023

“Cada vez se me hace más difícil competir en Chile porque cuando estoy concentrada se me acercan mucho a pedirme fotos y una no quiere ser mala onda, pero estoy concentrada entrenando”, confesó Toro.

Además, la karateca recordó una ocasión en que, mientras estaba en plena concentración, se acercaron a pedirle una foto y “una amiga intervino y les dijo que no, que ahora estaba ocupada y que después de entrenar podía tomarme una foto“.

Luego de lucirse en los Panamericanos, Vale Toro está viviendo lo que es ser una celebridad en nuestro país: “La gente me conoce, las marcas se han sumado a mi historia deportiva. El karate no tiene tanto acceso económico como otros deportes, y yo le entrego la vida, el cuerpo y la mente al karate y a nuestro país, y esto me sirve para poder generar ahorros, porque cuando me retiré voy a quedar ahí, sin grandes posibilidades de seguir generando recursos a través del deporte”.

“Con esto podré hacerme un colchón de ahorros y ver la posibilidad de comprarme una casa en unos años más“, sentenció la karateca chilena.

Puedes ver la entrevista completa en el último estreno de Fuera del Área, con Mauricio Pinilla, en las pantallas de Agricultura TV.