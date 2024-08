Arsenal y Brighton igualaron 1-1 en el Emirates Stadium, en duelo válido por la tercera fecha de la Premier League 2024-2025.

El primer tiempo fue de una leve superioridad para los ‘Gunners’, quienes, tras un par de llegadas al arco defendido por el neerlandés Verbruggen, lograron abrir la cuenta a los 38 minutos, cuando Kai Havertz definió por encima del portero, tras gran habilitación de Bukayo Saka.

Ya en la segunda mitad, las cosas comenzaron de la peor manera para el conjunto local, ya que a los tres minutos, el mediocampista Declan Rice fue expulsado por doble amarilla tras lanzar la pelota al costado para impedir que el jugador rival Joel Veltman ejecute un tiro libre de manera rápida.

Diez minutos después de la expulsión de Rice, Brighton empató el partido con un gol de Joao Pedro, quien aprovechó un rebote que quedó después de una gran atajada del portero David Raya a un tiro a quemarropa de Danny Welbeck.

De esta forma, ambos equipos comparten momentáneamente la punta de la tabla de posiciones del torneo, con siete puntos en tres partidos disputados. Lo próximo para el conjunto rojo será el clásico frente a Tottenham el domingo 15 de septiembre, mientras que las ‘Gaviotas’ deberán enfrentar al Ipswich Town el sábado 14.

