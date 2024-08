Sabor agridulce. El chileno Ben Brereton disfruta de continuidad en la Premier League, pero los resultados de su equipo, Southampton, no acompañan: esta vez disputó todo el encuentro en la derrota por 3-1 visitando a Brentford, por la tercera fecha de la Premier League.

El marcador lo abrió el delantero Bryan Mbeumo a los 42′ del primer tiempo, cuando capturó el rebote de una pelota que había dado en el palo de la mano derecha del portero Ramsdale para poner el 1-0 a favor del equipo local.

En el segundo tiempo, fue nuevamente Mbeumo quien estiró las cifras, aprovechando un grosero error en la salida de los ‘Saints‘ para ponerla lejos de Ramsdale con un remate rasante.

A los 69′, Yoane Wissa empujó la pelota en una jugada que se originó en un lateral-centro para ‘Las Abejas’, poniendo el 3-0 en el Brentford Community Stadium.

Southampton logró descontar prácticamente en la última jugada del partido por intermedio del japonés Yukinari Sugawara, con un lindo zurdazo que entró después de dar en el palo.

De esta forma, el equipo de Brereton se ubica en el último lugar de la tabla de posiciones, sin sumar unidades al cabo de tres fechas disputadas, y su próximo encuentro será frente al Manchester United como local, el sábado 14 de septiembre.

A dominant display from @Brentford gives them all three points 🐝#BRESOU #TheKickOff pic.twitter.com/whjvBDeskR